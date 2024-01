PIHTIMUSE TAGAMAAD | Liis Lemsalut küsitlenud Mihkel Kärmas: ütlesin talle, et kõige hullem on see, kui ta ei räägi õigust

Kärmase sõnul on kindlasti ka vaatajaid, kes tulemuses pettusid. „Et popiprintsess ei tunnistanudki oma väidetavat sõltuvust üles, vaid kinnitas, et see ongi olnud ülimalt alatu laimukampaania. Et tema versioon oli igavam, kui nad lootsid. Ka on näiteks üks ajakirjanik mulle süüks pannud, miks me ei teinud Lemsalule narkotesti, kasvõi tema juuksekarvast, et anda täiendavat kinnitust tema puhtusele. Aga just seepärast ei teinud, et teda ei ole mitte mingisuguses narkokuriteos kahtlustatud ning mitte mingeid tõendeid nendele väidetele pole. Mulle kriitilise kirja saatnud ajakirjanik tõi näiteks maadleja Heiki Nabi, kellele tehti narkotest – aga tema oli ju saanud konkreetse süüdistuse ja tema verest oli leitud valesid aineid. Meil polnud mitte mingit alust oma uurimisega nii kaugele minna. Mingit hospitaliseerimist või midagi muud, mis inditseeriks, et ta seadust rikkus, ei ole.“