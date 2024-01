PLAADIARVUSTUS | 6 plaaditäit Alenderi soololaule paneb imestama, kui suure osa tema ajast võttis salvestamine

Eelmise aasta 22. novembril möödus Urmas Alenderi sünnist 70 aastat. Sel puhul ilmus 6-plaadiline kogumik, kus on valdavalt senini tundmata laulud. Neist lugudest aga, mis on varasemailt kogumikelt või albumeilt tuttavad, on siin esindatud senikuulmata versioonid.