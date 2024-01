SELGUS MAJAS: Iisrael osaleb Eurovisionil

Aftonbladeti teatel ütles EBU, et Iisraeli riiklik ringhääling KAN vastab kõigile nõudmistele. EBU toonitab, et Eurovisionil – mis tänavu mais toimub Rootsis Malmös – võistlevad riiklikud ringhäälingud, mitte valitsused. „Ja Iisraeli riiklik ringhääling on [Eurovisionil] osalenud 50 aastat.“

EBU soovib, et Eurovision jääks mittepoliitiliseks ürituseks, mis ühendab maailma rahvast muusika abil. Samasuguse avalduse tegi EBU detsembris.

Uudist vahendav Iltalehti märgib, et 2022. aastal keelas EBU Ukraina vastu rünnakut alustanud Venemaal Eurovisionil osaleda. Seetõttu panevad mõned imeks, miks EBU Iisraeliga samamoodi ei käitu. Mitmed soome muusikud on nõudnud, et EBU keelaks Iisraelil Eurovisionist osa võtta. Lauluvõistluse Soome eelvoorus „Uuden musiikin kilpailu“ konkureeriv Jesse Markin on sotsiaalmeedias teatanud, et ei osale Eurovisionil, kui Iisrael sellel kaasa lööb.