VANA SAADE UUES KUUES! Raadio 2-s kinni pandud „Olukorrast riigis“ jätkab taskuhäälinguna ja saab uued saatejuhid

Saatejuht Sandra Saare sõnul lähtutakse teemadevalikul sellest, mis on parasjagu ühiskonnas olulist või mis teemad vajavad saatejuhtide arvates laiemat kõlapinda. „Ühiskond ei ole ainult poliitika ja majandus ning seetõttu püüame ka teemadevaliku hoida mitmekesisena: koolitoidust lähisuhtevägivallani,” avab ta algava hooaja plaane.



Marju Himma lisab, et saadet ette valmistades on nad arvestanud kuulajate arvamustega: „Oleme kuulajatelt saanud palju tagasisidet nii teemade kui ka nende käsitluste osas. Sealt peegeldub selge soov rahuliku, argumenteeritud ja konstruktiivselt arutleva saate järele. Seepärast jätkamegi „Olukorrast riigis“ taskuhäälingus teemade lahkamisel erinevate osapoolte seisukohtade, analüüside ja faktide arutamisega, kus kuulajal jääb ruumi ise oma seisukoht kujundada.“



„Olukorrast riigis“ on üks vanimaid järjepidevalt eetris olnud arvamussaateid. Esimesed saatejuhid olid Anvar Samost ja Hannes Rumm, saatejuhtide hulka on kuulunud ka Kalle Muuli, Allar Tankler, Ahto Lobjakas, Andrus Karnau, Harry Tuul, Hindrek Riikoja ja Indrek Lepik.