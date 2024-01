MIS HAIGUS ON ENDOMETRIOOS? Liis Lemsalu raske diagnoosi järel emaks saamisest: olin mingil määral leppinud, et see minuga ei juhtugi

„Hakkasin 2020. aastal tajuma, et minu menstruaaltsükkel pole enam selline, nagu on olnud. Mul on terve elu väga valulikud ja vererohked päevad olnud, aga olen kuidagi leppinud ja eeldanud, et see ongi minu eripära naisena,“ rääkis Liis Lemsalu „Pealtnägijas“. „Olen seda päris palju ka arstidelt kuulnud.“ Järgmisel aastal läksid Liisi valud aina intensiivsemaks ja hakkasid ka menstruatsiooniväliselt esinema. Liis tunnistas, et olukord valmistas talle muret.