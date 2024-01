MIS JUHTUS? Kuningas Charles III peab tõsise terviseprobleemi tõttu haiglasse minema

17. jaanuari hommikul teatas Kensingtoni palee, et prints Williami abikaasa printsess Catherine on haiglas. Sama päeva õhtul jõudis avalikkuse ette veel üks muret tekitav uudis – Kuningas Charles III läheb järgmisel nädalal haiglasse, et saada eesnäärme suurenemise tõttu ravi.