VARJATUD KIRED! Tartu abilinnapea tegutses fetišiportaalis ja otsis armuellu vürtsi: aktiivne ma seal enam kindlasti pole

Lemmit Kaplinski FetLife'i profiilit selgub, et mees on avatud suhtes ja otsib naist, kes alluks talle, oleks seksiorjaks või hoopiski „printsess päeval ja l*ts õhtul“.

„Üritan aru saada, mida teha oma varjatud soovidega BDSM-i vallas. Peamine, mida peaksite minu kohta teadma on see, et olen segaduses sõnast „kadedus“, kuid olen alati järginud seaduseid,“ kirjutab mees.