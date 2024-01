Liis Lemsalu lükkab rängad kuulujutud ümber: ma ei ole narkosõltlane, ma ei teeks oma pojale seda!

Juba pool aastat on Liis Lemsalu (31) ja tema lähedased pidanud võitlema karmide kuulujuttudega lauljatari narkosõltuvusest. See, et Liis pole nelja kuu jooksul soostunud neid kommenteerima, on aga tekitanud uusi kuulujutte ja mõistagi ka küsimusi. Selle nädala „Pealtnägijas“ asus hiljuti emaks saanud Lemsalu end lõpuks kaitsma.