LIGI 10 MILJONI EURO EEST ILUPILTE! Charlesi portreest tekkis paks pahandus

Uus ametlik portree, kus Charles poseerib admirali paraadvormis, loodi The Guardiani teatel tasuta jagamiseks kõigile Briti avalik-õiguslikele asutustele kohalikest volikogudest ja päästeteenistustest kohtuhoonete ja koolideni. Briti valitsus teatas mullu, et selleks on kõrvale pandud kenake summa: kaheksa miljonit naelsterlingit ehk üle 9,3 miljoni euro. Uudist vahendav The Telegraph märgib, et portree valis Charles ise välja.