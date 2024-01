„PEALTNÄGIJA“ PIHITOOL: staarid on tele-eetris paljastanud võitlusi nii tõbede kui ka sõltuvustega

Neljapäeva hommikul avaldas „Pealtnägija“ videoklipi õhtusest saatest, kus lauljatar Liis Lemsalu annab Mihkel Kärmasele avameelse intervjuu, rääkides keerulistest olukordadest, mis teda viimasel ajal tabanud on. „Üritan mõelda, et kõik on nii super, mis ongi... Mu poeg on nii äge, mu pere on äge, mu mees on nii äge, aga lihtsalt...“ räägib Liis pisarsilmil.