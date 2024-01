MARGUS VAHER 40: mõistan üha enam inimesi, kes on hinges 25aastased

Margus Vaher, keda laiem avalikkus tunneb ennekõike tema rohket kõneainet pakkuvate raamatute järgi, nendib, et sünnipäev on möödunud tegusalt. „Olen end peaaegu terve päeva tundnud nagu telefoni keskjaam, aga see on ainult äge.“ Mees on jõudnud juba kolleegidega peogi maha pidada, kuid teab, et õhtul ootab teda veel midagi ees. „Midagi toredat on planeeritud, aga seda üllatust veel ei tea,“ on ta ootusärev.