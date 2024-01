Johan Randvere jätkab: „Risto Joost superhea small talk´i ja suhtlemisinimesena mõtles, et küsib umbes nagu „How are you?“ või „How do you do?“ ja ongi kõik, ootas nüüd püüdlikult. Pärt Uusberg, kes üldse small talk´i ei harrasta, aga aina rääkis [Johan aimab järele Pärdi häält, jutustab maruaeglaselt ja karumadalalt]: „Ma olen, jah, elu ristteel ja kõik siin … ma ei tea, kuidas saab.“ Muudkui seletas ja seletas.