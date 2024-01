VIDEO | OVATSIOONID JA PISARAD: ränga haigusega heitlev Christina Applegate ilmus Emmy-galal lavale

Seriaalidest „Tuvikesed“ ja „Dead to Me“ tuntud Applegate (52) saabus Los Angeleses Emmyde lavale õhtujuht Anthony Andersoni käevangus ja kepile toetudes, seljas imekaunis punane sametkomplekt. Publik tõusis vapra näitlejanna auks püsti ja tervitas teda marulise aplausiga. Christina oli nii soojast vastuvõtust liigutatud ja tema silmad läksid veekalkvele. „Suur-suur tänu,“ õhkas ta ja viskas nalja, et ei ole nii sant, et tema pärast peaks püsti tõusma. „Kõik on hästi.“