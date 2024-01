ELU LÄHEB EDASI! Mälumängusaatest välja langenud rekordiomanik Tiina Klooster jagab oma kogemust ning plaane võidurahaga

Tiina Klooster tunnistab, et alguses ta ei suutnud ette kujutadagi, et tal saates nii hästi läheb. „Kui olin juba viis-kuus saadet võitnud, tekkis küll võiduhimu ja rohkem enesekindlust,“ mõtiskleb Klooster, kes on mälumänge nautinud nii kaua kui ta ennast mäletab.