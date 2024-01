URMAS VAINO 50! Juubilar ajakirjandusest ei kaugene: ma ei ole telest kuhugi kadunud, ma lihtsalt ei tee praegu saateid

Urmas räägib, et sünnipäeva ta suurelt ei tähistanud. „Suur oli ta hingeliselt ja sisuliselt. Veetsin sünnipäeva kallite pereliikmete, nende elukaaslaste ja perega. Oli mõnus istumine,“ kirjeldab ta pühapäevast sünnipäeva. Sadade tervituste ja õnnesoovide üks levinumaid motiive oli, et nüüd on piisavalt tarkust tõsta kiirus viiekümne peale. „Loodetavasti iga kümnend annab nii palju sisemist energiat juurde, et uusi kiiruseid võtma hakata.“