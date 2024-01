ÕHTULEHT TAANIS | REPORTAAŽ | Minestavad eakad, külmunud ja väsinud lapsed – uus kuningas pani rahva tahtejõu proovile

Satun seisma ühe pagulaspere kõrvale. Paaril on kolm last, kellest väikseim veel vankris. Näha on, et lastel on kehvad ja õhukesed riided seljas, ühel poisil vaid dressipüksid. See pole kindlasti mitte kohane riietus viiekraadise tuulekülmaga. Pisitüdrukul, kelle lutil nimi Alba, pole kindaid käes, ta käed on külmast punased ja nutuvõru ümber suu. Pere keskmine laps, poiss, väsib ka ühtäkki väga ära ja nõuab titekärusse puhkama. Seal konutab ta, jalad krõnksus, kuninga rõdule saabumiseni. Olles ise ema ja sealjuures väga suur külmavares, tõmbub mu süda haletsusest kokku.