NAISTE ÜLEKAAL: kes on Taani Christiani kõrval teised tulevased Euroopa valitsejad?

Norra kuningas Harald V saab veebruaris 87aastaseks. Pole võimatu, et viimastel aastatel terviseprobleemidega heidelnud monarh loobub samuti troonist nagu Taani Margrethe. Troonipärijast kroonprints Haakon (50) on isa tema haiguse ajal korduvalt asendanud. Tema ja kroonprintsess Mette-Marit (50) on Norras ülimalt populaarsed.