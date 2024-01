ÕHTULEHT TAANIS | VIDEO JA GALERII | SIIN KOKKU EI HOITA! Uue kuninga auks paiskus taevasse tosin minutit kestnud ilutulestik

Kuigi Tivoli on talvel suletud, lasti rahvast rõõmustanud uhke pürotehniline vaatemäng valla just sealt. See oli ennekõike kingitus uuele kuningale Frederikule, kuid ilutulestiku finaalmängus kuvas läbi ka taanlaste armastus kuninganna Margarethe II vastu. Nimelt on maailmas vanuselt teine lõbustuspark väga tihedalt ametist lahkunud monarhiga seotud. Kunstnikuhingega kuninganna on loonud sealsetele näitlejatele kostüüme ja teinud ka lavakujundust. Veel alles hiljuti avas ta seal ka ühe näituse.