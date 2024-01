JÄTSID JÄLJE ENESEKINDLUSELE! Keili Sükijainen meenutab kooliaega: mind kutsuti kraanaks, hiiglaseks ja pesulauaks

Keili tunnistas, et ta pole kunagi olnud tagasihoidlik inimene – ka kooliajal soovis ta kõikvõimalikke aktuseid juhtida. Küll aga pelgas ta avalikku tähelepanu ja unistas hoopiski loomaarstiks või advokaadiks saamisest. Siiski läks ta ajakirjandust õppima just Tartusse, kuna tundis, et see võiks talle kõige paremini sobida. Ema oli küll esialgu selle vastu, kuid mõistis peagi, et see võiks tütrele tõesti meelejärele olla.