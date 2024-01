ÕHTULEHT TAANIS | VIDEOREPORTAAŽ | Tänavatel juubeldavad taanlased: see oli kõigi jaoks šokk, et kuninganna troonilt taandub

„Usun, et ta on välja teeninud pensionile jäämise – muidugi hakkame teda igatsema! Ta oli väga stabiilne ja fantastiline monarh Taanile,“ sõnab Kopenhaageni tänavatele pidupäeva tähistama tulnud Maian, et ametist taanduv kuninganna Margrethe II (83) on elav legend.