ÕHTULEHT TAANIS | OTSEFOTOD | Ajalooline päev! Kümned tuhanded taanlased kogunevad kuningannale austust avaldama ja tervitama uut kuningat

Õhtulehe ajakirjanikud jõudsid varahommikul Kopenhaagenisse – miski ei viidanud, et nii suured sündmused on Taani pealinnas toimumas. Mida lähemale aga Christiansborgi lossile, seda enam on näha kuninglikke fänne. Iga tunniga voorib üha enam noori, vanu, lastega peresid lossi ette. Kes on juba varem endale lossi ees kohad sisse seadnud, teevad hommikuvõimlemist, ostavad kohvi-teed või mängivad lauamänge. Emotsioonid on ülevad ja päike paistab. Küll aga valitseb õues tugev tuul.