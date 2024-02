„PUUDUTA MIND“ 311. SAADE | Peep Vain: kui elu on pe*ses, siis vaata peeglisse ja kui elu on hea, siis tuleb ka peeglisse vaadata

Peebu huvid on ajaga muutunud. Algne vaimustus müügist ja ärist taandus mõne aastaga ning ta hakkas suuremat tähelepanu pöörama sisemaailmale. Teda paelusid psühholoogia, filosoofia ja vaimsus. Kõige selle taustal on Peepu aga kõige enam huvitanud see, kuidas kujundada ja luua väga head elu - sellist, millega saab päriselt rahul olla.