„HEA TÜDRUK“ PODCAST 13. OSA | Anu Saagimi valus teismeiga: „Ma ei saa end päris alasti ka kiskuda, mitte veel!“

Kui ema oli haiglas uut ilmakodanikku sünnitamas, tuli Anu koolist koju ja avastas, et tema taksikoer Vips ei jooksegi talle rõõmsalt klähvides vastu. Tüdruk oli just samal päeval kooli pikal vahetunnil rääkinud milline imeline ja nunnu koer tal on ja mis vahvaid trikke ta oskab. „Tegin koduukse lahti ja keda ei tulnud mulle vastu...,“ meenutab Anu. Koer oli voodi alla pugenud, keel sinine ja suust väljas ning surnud mis surnud. Ilmselgelt mürgitatud. Trauma terveks eluks. „Ma pole siiani suutnud endale lemmiklooma võtta.“

„Selgus, et kasuisa oli kindel, et loom ja beebi kokku ei sobi ning oli otsustanud pere lemmikust väga julmal moel vabaneda,“ meenutab ta. „See oli õudne, sest lemmikloom on nagu pereliige või laps,“ ütleb Anu. „Olin täitsa sassis, pisaratel ei tulnud lõppu, läksin vanaema juurde mõneks ajaks. Emal käis klõps ära ja see mees enam meie juurde teretulnud ei olnud.

„Aga alla see „kangelane“ ei andnud, ilmus napsutanuna ukse taha, just siis kui tüdruk koolist tuli ja ema tööl oli. Ta prõmmis ukse taga, lasi lõputult uksekella, mürgeldas ja lubas tüdrukule koha kätte näidata. Sest, kes muu oli lahutuses süüdi, kui ikka isepäine Anu.

„Ma ei usu, et kasuisa oleks mu maha löönud, nagu ta lubas, aga purjus inimesed on vihahoos ettearvamatud.“