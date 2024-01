„HEA TÜDRUK“ PODCAST 13. OSA | Anu Saagimi valus teismeiga: ei usu, et kasuisa mu maha oleks löönud, aga korraliku keretäie oleksin kindlasti saanud

Mõnedest elulooseikadest rääkimine või mitte rääkimine paneb Anu kukalt sügama, sest lähedaste hoidmiseks oleks parem neist vaikida. Kuidas saab aga ausa eluloojutustuse juures kõrvale jätta valu, nihked ja traumad, mis on sinust vorminud selle, kes praeguseks oled? „Fakt on see, et liiga head tüdrukud ajalukku ei jää,“ on skandaalitar veendunud.

