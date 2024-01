KASVAS ÜLES VANAISA LOOMINGUGA! Ülo Vinteri lapselaps Eik: olen temalt pärinud rutiinse ja askeetliku elu nautimise

Eik Eriku sõnul on peamine info vanaisa kohta tulnud enda emalt, sest ta sündis mõned nädalad pärast vanaisa surma. Küll aga oli Ülo Vinteri muusika see, mis jäi ja mille saatel ka Eik üles kasvas. „Kõik muusikalid ja telelavastused ja nende muusika. Lapsena mul kogu aeg telekas käis ja siis „Jääaja“ ning „Röövlirahnu Martini“ kõrvale käisid „Kessu ja Tripp“ ja „Väike nõid“,“ loetles Eik.

Perekonna suvekodus Käsmus oli tolleks ajaks, kui Eik suureks kasvas juba kõik muutunud. „Oli muusika, ja ma teadsin, et mõned inimesed teavad, et olen tema lapselaps, aga olin kuidagi distantseerinud ennast sellest kõigest. Mul ongi tunne, et ma ei ole ise väga palju uurinud ja et kui ma lähen liiga palju tema elusse sisse, siis hakkan otsima mingeid sarnasusi. Mingisuguseid äratundmisi – hakkan oma elu võib olla teistmoodi elama. Siis ongi rõõm, et teised avastavad rohkem ning toovad selle ringiga minuni.“

Eik meenutab, et tema hakkas muusikat kirjutama 7. klassis, kuid tolleks hetkeks olid teised eakaaslased juba temast pika puuga ees ja mängisid erinevaid pille. „Sain nendega sõpradeks ja pakkusin, et minu poolt on sõnad. Teie teete muusika ja koos usaldame oma maitset ning teeme selle pealt uusi lugusid,“ rääkis noormees.

Juba varases eas huvitus luulest

Eik tundis juba lapsena suurt huvi erinevate luuletajate loomingust ning laulusõnadest – eriti meeldisid talle klassikud nagu Heiti Talvik ja Artur Alliksaar. „Mulle meeldis, kuidas nad sõnadega mängisid. Nägin kogu aeg, kuidas mu ema istub kööginurgas arvuti taga ja kirjutab midagi. Päevikut või ajakirjanduslikku lugu või mingit postitust. Istusin kodus ja mõtlesin, et kelleks mina tahan saada, kas loodusuurijaks või kirjanikuks ja hakkasingi väikeseid ilukirjanduslikke tekste kirjutama, kuni jõudsin luuleni.“

Eik on kuulnud vanaisast lugusid, et tal oli elus tugev rutiin sees ja välismaale ta ei kippunud, isegi kui võimalus tekkis. „Elu lõpu poole ärkas ta üles, tegi rannas jalutuskäigu, ostis poest jäätise, komponeeris, naine tegi lõunasöögi, siis komponeeris veel. Ja nii iga päev. Rutiinse ja askeetliku elu nautimine on võib olla see, mis ma vanaisalt olen pärinud,“ arvas Eik.

Ta meenutas vanaisa sõnu, et inspiratsiooni kui sellist ei ole. On vaid idee või mõte, mida realiseerima hakata. „Oen sellega väga nõus. Kui lõpetasin Balti filmi- ja meediakooli, siis oli mul suur unelm, et nüüd tuleb suur inspiratsioonipuhang, sest mul pole ühtegi muud kohustust. Reaalsuses oli aga nii nagu Peeter Volkonski on öelnud – vaatad riiulis raamatute selgasid ja mõtled, et mis head sõnad kõik on nendesse raamatutesse kirjutatud, aga ei võta ühtegi kätte, ainult vaatad. Mina istusin ka päevad läbi tugitoolis ja mõtlesin ilusatest sõnadest ja ideedest, aga inspiratsiooni ei tulnudki. Siis sain aru, et tegelikult tuleb lihtsalt maha istuda ja ennast kätte võtta.“