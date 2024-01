HÜVA NÕU | Neli aastaaega, neli väljakutset: kuidas hoida oma nahka terve ja säravana ning veidikenegi vananemist piduradada

Noorema välimuse säilitamine nõuab head nahahooldust, tervislikku eluviisi ja ennetavaid meetmeid. Kuigi geneetikal on oma osa, on mitmeid nippe, mida võid rakendada, et nägu nooruslikuna hoida. Loodusterapeut ja näojooga õpetaja Mai-Liis Kivistik räägib, kuidas hoida oma nahka terve ja säravana ning jagab soovitusi, mis aitavad veidikenegi vananemist piduradada.