Kas uus Supergirl on leitud?

DC Universumis on kavas Supergirli soolofilm „Supergirl: Woman of Tomorrow“, stsenaarium on juba kirjutamisel. Donnelly on mänginud telesarjades „American Housewife“ ja „The Winchesters“ ning Disney-kanali „Zombis“ ja selle järgedes, kuid Supergirli rolliks teeb teda ainulaadselt sobivaks asjaolu, et ta on animafilmides sellele tegelaskujule oma hääle andnud.