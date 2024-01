Pikalt avaliku tähelepanu alt eemal olnud räppar Uku Arop läks kallimast lahku ja naaseb muusikaärisse

Räppar Uku Arop kinnitas, et Kroonikale, et on oma lapse ema Jaanika Vinkiga lahku läinud. Paar sai pisipoja vanemateks 2021. aasta suvel. Poisi nimeks sai Enki. „Mul oli esilekutsumine, mis kestis vähemalt kolm päeva, ja sünnitus ise võttis umbes 13,5 tundi. Meil on aga väga vedanud, et sündis terve ja armas laps,“ on Jaanika keerulist sünnitust meenutanud. Jaanika ja Uku esiklaps tuli ilmale viis nädalat enne tähtaega, kuna arstid otsustasid, et selleks ajaks oli lapsel ohutum väljas kui kõhus.