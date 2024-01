SUUR PÄEV TAANLASTELE! Margrethe II loovutab trooni vanemale pojale

2017. aasta augustis šokeeris Henrik Taani üldsust avaldusega, et ta ei luba end matta kuninganna kõrvale Roskilde katedraali, kuhu alates 1559. aastast on Taani riigipäid sängitatud. Ometi oli Margrethe II lasknud endale ja oma mehele kujundada lausa spetsiaalse sarkofaagi. „Ta teeb minust narri. Ma ei abiellunud kuningannaga selleks, et mind Roskildesse maetaks,“ prahvatas Henrik videointervjuus Taani ajakirjale Se og Hør. „Mu naine on otsustanud, et ta tahab olla kuninganna, ja see teeb mulle suurt rõõmu. Aga inimesena peab ta mõistma, et kui mees ja naine on abielus, on nad võrdsed.“