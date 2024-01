DRAAMA TAANI MOODI: Margrethe II loovutab kõlakate saatel trooni vanemale pojale

Taani kuninganna oli korduvalt kinnitanud, et kavatseb valitseda surmani. See on kombeks kõigis Skandinaavia kuningakodades. Seni esimest ja viimast korda taandus Taani monarhidest troonilt Eerik III Lam aastal 1146. Kuid vana-aastaõhtu pöördumises lõhkas Margrethe II pommi, teatades, et annab 14. jaanuaril ohjad üle vanemale pojale. Võimu üleminek toimub päevapealt 52 aastat pärast seda, kui Margrethe oma isa Frederik IX surma järel troonile tõusis. Kroonprints Frederikist saab kuningas Frederik X, tema Austraalia päritolu abikaasast ja nelja lapse emast kuninganna Mary.