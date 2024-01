Näitleja Getter Meresmaa: „Elame justkui koopainimese ajuga nutimaailmas. Aga need asjad ei käi kokku.“

Miks meie ühiskond nii kuri on? Getter Meresmaa ütleb, et infot on kole palju. Ärkad hommikul üles ja võid kohe vaadata, mis kaks minutit tagasi teises maailma otsas juhtus. Ja ei ole ühte arvamusliidrit, kes oleks kõigile autoriteet. Mis ei tähenda autoritaarset ühiskonda. Pigem dialoogipuudust. Me ei suuda aktsepteerida, et jääme eriarvamusele ja see on OK, vaid et minu tõde on see, millega kõik peaksid justkui nõustuma.