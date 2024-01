„Parasiidi“ lavastaja nõuab näitleja surma uurimist

„Parasiidis“ rikka pere isa kehastanud Lee suri detsembris 48 aasta vanuses kõigi märkide järgi enesetapu tagajärjel. Tema surnukeha leiti Souli parklas seisnud autost. Lee abikaasa oli politseile teatanud, et tema mees on endast maha jätnud hüvastijätukirja ning kadunud.

Näitlejat uuriti seoses narkosüüdistustega ja väidetavalt oli teda enne surma 19 tundi järjest üle kuulatud. Lee oli väitnud, et teda peteti uimasteid võtma ja šantažeeriti. Souli võimud on tuvastanud kaks naist, kellele võidakse esitada süüdistus väljapressimises. Uudist vahendava The Guardiani teatel on viimastel aastatel elust lahkunud märkimisväärne hulk Lõuna-Korea staare, eriti poplauljaid ja näitlejaid. Kultuuritegelaste solidaarsuse organisatsioon palub oma avalikus pöördumises, et Lõuna-Korea võimud ja meedia püüaksid samasuguseid surmajuhtumeid ära hoida.