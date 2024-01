ÕNNELIK PÄÄSEMINE | Tippjumestaja Meelis Krik sattus bussi ja veoauto kokkupõrkesse: „Bussijuhi osav manööverdamine päästis hullemast!“

Meelis kirjeldas Õhtulehele otse bussist, et avariis osales lisaks kaks veoautot. „Õnnetus juhtus täiesti libeda tee tõttu. Ees oli kaks rekat – Poola reka hakkas pidurdama ja Läti reka tõmbas kõrvale, et esimesele mitte sisse sõita. Meie bussi kiirus polnud suur ja bussijuht pidurdas, laveeris kenasti, et Läti rekaga kokkupõrget vältida, aga kahjuks põrkasime siiski Poola reka tagumise osaga kokku.“