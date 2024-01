VAATA TREILERIT! Amy Winehouse'i eluloofilm jõuab peatselt ekraanile

Abela on tuntud rollidest BBC Two ja HBO seriaalis „Industry“ ja Briti sarjas „COBRA“. Winehouse'i traagilise eluloo toob ekraanile Sam Taylor-Johnson, kes on varem käsitlenud filmis „Nowhere Boy“ John Lennoni lapse- ja noorpõlve, kuid ekraniseerinud ka kõmuromaani „50 halli varjundit“.