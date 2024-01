GALERII | President Karis jõudis lisaks kolleegi võõrustamisele ka lastemuuseumi avamisele

Uue sisu saanud lastemuuseumi värske püsinäituse fookuses on laps ja teda ümbritsev maailm. Muuseumi juhataja Jane Meresmaa-Roosi sõnul pakuvad muuseumi teemaruumid kogu perele mitmekihilist avastamis- ja mängurõõmu. „Lastemuuseum aitab mõista lapseks olemise erinevaid tasandeid. Püsinäitust luues kaasasime palju laste ideid, nii on tunda, et lapse käsi on igal pool mängus. Näiteks sisemaailm ja tundeelukad on kujundatud laste saadetud joonistuste järgi ja ka kõik muuseumi viidad on laste loodud. Leidlikke lahendusi on muuseumis nii väikestele kui suurtele.“