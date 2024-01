HÜVA NÕU | Läbipõlemine võib olla raske – 4 soovitust, kuidas ennast ise aidata

Kui stressi oskavad enamus inimestest märgata ja tajuda, siis läbipõlemist kahjuks mitte. Läbipõlemine tööl on kerge tulema, kui pakutavad väljakutsed ületavad meie võimekust, töö on stressirohke, töökeskkond halb, töökorraldus või -graafik pidevas muutumises, sisseelamisprogramm ebapiisav või kui me ei suuda säilitada tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Vahet ei ole, kas ületöötamine on enda teadlik valik või tingitud töö nõudmistest. Biodünaamilise hingamise ja trauma vabastuse praktik Helen Haava sõnul pole läbipõlemise eest kaitstud keegi.