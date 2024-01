Vikerraadio õnnesoovisaate värske juht Ulvi Karu: kui suunurgad on ülespoole, tuleb helgem hääl välja

Milliseid nõuandeid ema talle selleks tööks andis? „Ta nõustas hääletooni osas. Kui suunurgad on ülespoole, tuleb helgem hääl välja. Peab rääkima nii, et eakas kuulaja aru saaks. See nõudis natukene harjutamist.“

20 minutit kärbitud

Ülle märgib, et eakad tahavad tervituste ja õnnitlustega ka tuttavatele märku anda, kes neist on veel elavate kirjas. „Ka need, kes pole varem tahtnud, et neid õnnitletakse, on üsna vanaks saades ümber mõelnud ja seda tahtma hakata. Ka Mari Tarandi ema Linda Viiding polnud tahtnud, et teda tervitataks. Kui ta oli üle 90, viis pere ta raadio juurde ja talle oli nii meeldinud – mõtle kui tore. Mõned aastad tagasi ei tulnud see tema puhul kõne allagi. Kõik aga muutub ajas.“