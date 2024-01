VALLALINE KAUNITAR ON TAAS TAGASI! Brigitte Susanne Hunt tunnistab uue suhte purunemist: iga muinasjutt ei pea abielu ja lastega lõppema!

Brigitte tunnistab oma blogis, et tema romaan Karliga kestis neli kuud ja oli üks tervislikumaid suhteid tema elus. Miks must kass siis kallimate vahelt läbi jooksis? „Iga muinasjutt ei pea lõppema abielu ja lastega, mõni muinasjutt on lihtsalt tore lühiromaan…Usungi, et oleme kaks sõpra, kes korra üritasid rohkemat, aga said siis aru, et töötavad sõpradena paremini,“ kirjeldab Brigitte rahulikku ja viisakat lahkuminekut.