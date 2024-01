KÕLAKAD! Brigitte Susanne Hunt ja tema uus kallim on väidetavalt lahku läinud

Möödunud aasta lõpus jagas Brigitte Susanne Hunt, et tema süda on taas võetud. Nüüd selgub aga, et hetkel Austraalias puhkusereisil viibiv aasta skandaalseim seltskonnatäht on väidetavalt enda uuest kallimast – oma endise ihumeikari Grete Lille eksabikaasast Karl Kährist – sootukski lahku läinud.