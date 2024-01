„KUUMAD 20NDAD“ | Karl-Gustav elust Eesti ja Soome vahel: „Soomlased on õnnelikumad – võrreldes teiste maadega on meil väga hästi.“

Kuidas otsustab noor, kes on elanud nii Eestis kui Soomes, kumb riik on tema koduriik? Ikka selle järgi, kus ta end kõige paremini tunneb! Karl-Gustav Kurni (21) jaoks on see pigem Soome. Ta sõnab, et eestlased on tihti kahepalgelisemad ja kadedamad.