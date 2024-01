Endine teismeline seksiori paljastab, millise summa ta prints Andrew'ga magamise eest sai

Noorpõlves Virginia Robertsi nime kandnud Virginia Giuffre (40) on väitnud, et seksis Yorki hertsog Andrew'ga (63) aastatel 1999-2000 Londonis, New Yorgis ja Epsteini erasaarel Kariibi meres. Printsiga tutvudes oli end Epsteini seksiorjaks nimetav Giuffre 17aastane. Kohtumisi korraldas tema sõnul Epsteini endine sõbratar, Briti seltskonnakaunitar Ghislaine Maxwell, kes värbas Epsteinile ja tema mõjukatele sõpradele voodipartnereid.