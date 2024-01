EKSKLUSIIVINTERVJUU | Kaire Vilgats hiljutisest vähidiagnoosist: mul oli kaks rasket hetke, tundsin end nagu väike mutukas ja meeleolu oli rusuv

„Nii kui teada sain, et mul on pahaloomuline kasvaja, teadsin, et tahan oma teekonda ühel päeval avalikkusega jagada. Aga alles siis, kui olen selle vähi seljatanud,“ teatab Kaire oma sünnipäevahommikul.

Kaire käis rinnakontrollis viimati kolm aastat tagasi, sest tal oli ühes rinnas kõvem moodustis. See osutus toona healoomuliseks. „Eelmise aasta lõpupoole tundsin aga, et see on suurenenud. Olin kuulnud, et vahel võivad healoomulised kasvajad muutuda ka halvaloomuliseks – näiteks, kui nad on hakanud järsku suurenema. Läksingi siis selle paremas rinnas oleva moodustisega uuesti arsti juurde. Aga mammograafias tuvastati veel üks väike tükk,“ jutustab Kaire.