„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Allan Roosileht tegi kõigile tünga: ma ei lähe orjusesse tagasi!

Viisteist aastat Star FMis töötanud Allan Roosileht pani hommikuprogrammi saatejuhi ameti maha 2020. aasta suvel. „Andsin juba aasta tagasi mõista, et hakkan ära väsima. Ilmselt oma viga, et ei ole õigel ajal puhkust võtnud. Minu jaoks on olnud hommikune ärkamine päris raske – olen üdini õhtuinimene ja need viisteist aastat ei ole minust hommikuinimest teinud,“ tunnistas Roosileht kolm ja pool aastat tagasi. Sestap tuli jaanuari alguses suht suure üllatusena uudis, et Allan naaseb raadiosse, täpsemalt Retro FMi hommikuprogrammi. Fännid olid elvil. Huvitav, miks vahepeal rantjee elustiiliga harjunud mees selle väljakutse vastu võttis, imestasin ja et asja lähemat uurida kutsusin Allani hommikusöögile. Aga võta näpust, selgub et mees oli meile tünga teinud.