VÕITLUS RINNAVÄHIGA! Sünnipäevalaps Kaire Vilgats: jäänud on veel tabletikuur ja kiiritusravi, kuid põhiline, et olen terve

Kaire kirjutab, et sotsiaalmeediasse postitatud pildil, mis tehtud 10. detsembril, oli tal veel rinnavähk. Tänaseks on see aga minevik. Laulja läks ise arstile, kuna tundis, et paremas rinnas on varem healoomuliseks kasvajaks tunnistatud moodustis suurenenud. Mammograaf leidis aga väikse kahtlase tüki hoopis vasakust rinnast.