SIBULAPÕLLULT ELIIDI HULKA: suri Melania Trumpi ema Amalija Knavs

Donald Trumpi kolmas abikaasa Melania Trump (53) teatas teisipäeval oma ema Amalija Knavsi (78) lahkumisest. Jõulude ajal sahistati, et endise USA esileedi ema on raskelt haige. „Ta oli vapustav naine ja me jääme teda kirjeldamatult igatsema!“ kirjutab Amalijast vaid aasta noorem väimees sotsiaalmeedias.