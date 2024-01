Raske haigusega heitlev Norra kroonprintsess naasis avalikkuse ette

Kroonprints Haakoni abikaasa kannatab kroonilise kopsufibroosi all. Jõulude eel puudus Mette-Marit Norra kuningliku pere jõuluportreelt, kus poseerisid kuningas Harald ja kuninganna Sonja ning Haakon koos oma laste Ingrid Alexandra ja Sverre Magnusega. Toona teatas kuningakoda, et kroonprintsess on nakatunud koroonaviirusega.