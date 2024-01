TELEARVUSTUS | Igas mõttes värske „Telehommik“ pani ETV-le truudust murdma

Kohe alguses tahaks ära öelda, ETV „Terevisioonil“ pole ju iseenesest viga midagi – igati asjalik ja informatiivne saade neile, kes tahavad hommikuste askelduste kõrvale midagi kuulata või vaadata. Mina isiklikult olen varajase elustiili tõttu selle vaataja juba vist kõige esimesest saatest. Mitte et ma suisa fänn oleks, aga harjumus on selline. Ja just selle harjumuse tõttu liigutasin muidugi kõrvu, kui kuulsin „Telehommiku“ tulekust. Vaheldus kuluks igati ära! Lisandus ka professionaalne huvi – mida on võimalik ühes hommikusaates nii palju teisiti teha, et see köidaks ja paneks jäädavalt kanalit vahetama?