ÜLIKOOLI ASEMEL ÜHEOTSAPILETIGA REISILE! Noore paari seiklus Kreekas: kehvad olud sundisid meid koostööd tegema aegadel, kui seda kõige vähem oleksime tahtnud

Maia-Liis ja Mihkel tundsid, et soovivad pärast 12 aastat koolis käimist omandada just praktilisi oskusi ning kogemusi. Nad olid kuulnud ohtralt lugusid, kuidas inimesed on lubanud pärast ülikooli reisima minna, kuid lennupiletite ostmiseni jõudnud pole. Paarike otsustas selle aga ära teha veel enne kõrgkooli astumist.