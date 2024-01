VIDEO | „Olin täiesti šokis!“ Ukrainlannat prostituudiks sõimanud ärimees visati kohvikust välja

„Visake see võõrkeeles lärmav inimene välja. Ma ei saa ühtegi telefonisõnumit rahulikult lugeda ilma, et see võõramaalane lärmaks,“ nõudis Aare Pällini turvatöötajatelt esmaspäeval Tallinnas Kristiine kaubanduskeskuse kohvikus. Kohvikus inglise keele e-õppes osalenud ukrainlanna ütleb, et võõras mees segas ja kiusas teda tund aega.