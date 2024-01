Alika Milova puhkab koos teiste staaridega paradiisisaarel: saan end lõpuks lõdvaks lasta!

Eesti kaheksas superstaar jagas ka kadedaks tegevat fakti, et sooja on Balil 30 kraadi. „Väga mõnus on!“

Esmaspäeval sai teatavaks, et Alika kogus Eesti muusikaauhindade konkursil kõige rohkem nominatsioone – lausa viis. Sellest sai ta teada imelisel Balil viibides. „Kahjuks mul polnud võimalust vaadata nominentide avalikustamist otse-eetrist, kuigi väga tahtsin. Meil oli kell sel hetkel siin pool neli öösel ehk ma juba ammu magasin. Hommikusöögi ajaks olid minu sõbrad ja reisikaaslased Lotte Krall ja Franz Malmsten aga juba mulle ette valmistanud celebration-laulu. Ka sain iga nominatsiooni eest lillekese. Franz oli siis nominatsioonide hääl ja Lotte auhindade andja. See oli tõesti väga tore hommik.“

Lisaks Lotte Krallile ja Franz Malmstenile puhkab koos Alikaga Balil ka laulja Jüri Pootsmann. „See on põhikamp. Tegelikult on siin veel rohkem eestlaseid ja meie tuttavaid. Seda reisi tegelikult polnudki üldse plaanis, aga pärast NOËP'i staadionikontserti istusin kontoris, kus rääkisin Franzuga juttu. Ütlesin talle, et tahaks väga jaanuaris puhkusele minna, aga ei tea kuhu. Siis käis meil läbi mõte, et võiks Balile minna. Leppisime kokku, et läheme siis kõik koos, miks mitte.“